Путин назвал самый лучший танк в мире

Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время отечественный танк Т-90 «Прорыв» является лучшим в мире. Вместе с тем, добавил российский лидер, специалистам следует начать работу над новыми видами техники, пишет ТАСС.

По данным агентства, глава государства поднял вопросы танкостроения во время визита на «Уралвагонзавод».

Путин заметил, что часть техники будет постепенно уходить, в частности, разработанные в советское время танки Т-62 и Т-72. Он добавил, что России нужна новая современная техника, в том числе машины, которые производит промышленная площадка (Т-90).

Российский лидер отметил, что Т-90 «Прорыв» — «лучший танк в мире без всякого преувеличения». Он уточнил, что так говорят танкисты. Кроме того, добавил он, противник также признает достоинства машины.