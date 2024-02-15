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Путин назвал самый лучший танк в мире

Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время отечественный танк Т-90 «Прорыв» является лучшим в мире. Вместе с тем, добавил российский лидер, специалистам следует начать работу над новыми видами техники, пишет ТАСС.

Путин назвал самый лучший танк в мире
© РИА Новости

По данным агентства, глава государства поднял вопросы танкостроения во время визита на «Уралвагонзавод».

Путин заметил, что часть техники будет постепенно уходить, в частности, разработанные в советское время танки Т-62 и Т-72. Он добавил, что России нужна новая современная техника, в том числе машины, которые производит промышленная площадка (Т-90).

Российский лидер отметил, что Т-90 «Прорыв» — «лучший танк в мире без всякого преувеличения». Он уточнил, что так говорят танкисты. Кроме того, добавил он, противник также признает достоинства машины.

Вместе с тем, пояснил Путин, следует думать о новых поколениях техники. Он пояснил, что «инженеры-конструкторы знают, над чем нужно работать, и работают уже сегодня».

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