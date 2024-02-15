Власти рассказали о ситуации с пожаром на атакованной ВСУ нефтебазе под Курском

На нефтебазе в Курской области, где в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) начался пожар, ликвидировали открытое горение, на что потребовалось почти 20 часов. О ситуации на месте инцидента рассказал губернатор региона Роман Старовойт в Telegram.

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По его словам, курские пожарные совместно со специалистами других оперативных служб и российскими военнослужащими не допустили увеличения площади возгорания и минимизировали последствия пожара. Губернатор также поблагодарил всех, кто принимал участие в тушении.

Ранее Старовойт показал видео с места пожара на нефтебазе. Судя по записи, пламя достигало больше 10 метров в высоту. Помимо этого, на кадрах видно работу пожарных.