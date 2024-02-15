Минпросвещения: участники СВО будут преподавать в школах новый предмет
Минпросвещения намеревается привлечь для преподавания нового школьного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) участников СВО с профильным образованием, рассказал первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев. Об этом пишет ТАСС.
Чиновник отметил, что в настоящее время большое внимание уделяется воспитательной деятельности в школах. В частности, введены предметы «Разговоры о важном», ОБЗР.
По его словам, в министерстве рассчитывают, что на должности преподавателей ОБЗР удастся привлечь участников специальной военной операции.
«Безусловно, [будут набирать специалистов] с профильным образованием, и мы готовы здесь помогать в его получении для того, чтобы, работая с детьми, передавать то бесценное знание, тот бесценный опыт, который у них есть», — пояснил Бугаев.
Замминистра выразил надежду, что ветераны займут бесценную нишу передачи личностного опыта. Он добавил, что задачей министерства является создать для этого все условия.
Ранее президент России Владимир Путин внес изменения в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Согласно поправкам, предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» был переименован в «Основы безопасности и защиты Родины».