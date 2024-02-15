На Украине сообщили об ударе по заводу «Мотор сич»

ВС России нанесли удар по заводу «Мотор сич» в подконтрольном украинским властям Запорожье, где производятся и ремонтируются авиационные двигатели для самолетов и вертолетов. Об этом ТАСС сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он уточнил, что удар был нанесен утром 15 февраля.

«Было два прилета по предприятию "Мотор сич" в Шевченковском районе города Запорожья, по цеху, где продолжали ремонтировать авиационные двигатели», — добавил Рогов.

По его словам, после поражения промышленной площадки ВСУ ищут в городе «российских шпионов», посещая близлежащие дома с целью проверок телефонов, компьютеров и соцсетей.