$91.82+0.3998.41+0.60
Войти в почту

На Украине сообщили об ударе по заводу «Мотор сич»

ВС России нанесли удар по заводу «Мотор сич» в подконтрольном украинским властям Запорожье, где производятся и ремонтируются авиационные двигатели для самолетов и вертолетов. Об этом ТАСС сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

На Украине сообщили об ударе по заводу «Мотор сич»
© РИА Новости

Он уточнил, что удар был нанесен утром 15 февраля.

«Было два прилета по предприятию "Мотор сич" в Шевченковском районе города Запорожья, по цеху, где продолжали ремонтировать авиационные двигатели», — добавил Рогов.

По его словам, после поражения промышленной площадки ВСУ ищут в городе «российских шпионов», посещая близлежащие дома с целью проверок телефонов, компьютеров и соцсетей.

Ранее Минобороны РФ сообщило о групповом ударе по предприятиям ВПК Украины, производящим авиадвигатели, минометные боеприпасы. Отмечалось, что все цели были поражены.

Военные новости
Владимир Рогов
Верховный суд
Минобороны России
Запорожье
Украина
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости