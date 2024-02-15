Генсек НАТО заявил о планах поставить Украине миллион беспилотников

"Группа союзников собралась вместе с целью поставить один миллион беспилотников Украине", - сказал он на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе. ТАСС

Отмечается, что Россия неоднократно заявляла протест Западу в связи с поставками вооружения на Украину. Отмечается, что это ведет только к затягиванию конфликта. Кроме того, такое оружие становится законной целью ВС РФ. Российская газета