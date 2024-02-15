Россия испытает лазерную систему «Стретта»

Государственные испытания лазерной полигонной системы «Стретта» могут начать в апреле, сообщил источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе России.

«Госиспытания системы "Стретта" планируется начать с 1 апреля текущего года, они продлятся примерно три месяца», — сказал собеседник агентства.

В сообщении подчеркнули, что официального подтверждения этой информации нет.

В апреле прошлого года ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе писал, что госиспытания «Стретты» могут начать летом. Система позволяет создавать виртуальную реальность для имитации боевых условий.