Пентагон запустил спутники слежения за гиперзвуковым оружием

Шесть спутников слежения за гиперзвуковым оружием и истребителями успешно запущены на орбиту. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

В ведомстве уточнили, что два аппарата оснащены устройствами, отслеживающими гиперзвуковые и баллистические ракеты, четыре других станут частью системы слежения за истребителями.

«Агентство противоракетной обороны и Агентство космического развития подтвердили успешный запуск шести спутников на околоземную орбиту с космодрома 40 на мысе Канаверал с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX», — отметили в Пентагоне.

В ведомстве заметили, что в настоящее время специалисты проводят первичное тестирование запущенных устройств.