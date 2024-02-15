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Пентагон запустил спутники слежения за гиперзвуковым оружием

Шесть спутников слежения за гиперзвуковым оружием и истребителями успешно запущены на орбиту. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Пентагон запустил спутники слежения за гиперзвуковым оружием
© globallookpress.com

В ведомстве уточнили, что два аппарата оснащены устройствами, отслеживающими гиперзвуковые и баллистические ракеты, четыре других станут частью системы слежения за истребителями.

«Агентство противоракетной обороны и Агентство космического развития подтвердили успешный запуск шести спутников на околоземную орбиту с космодрома 40 на мысе Канаверал с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX», — отметили в Пентагоне.

В ведомстве заметили, что в настоящее время специалисты проводят первичное тестирование запущенных устройств.

Ранее сообщалось, что запуск ракеты был осуществлен в среду в 17:30 по времени Восточного времени США (в четверг в 01:30 мск).

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