В Белгороде отменили воздушную тревогу

Утром 15 февраля вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Белгороду. По данным Минобороны РФ , сегодня средства ПВО перехватили 14 реактивных снарядов над Белгородской областью. Уточняется, что ВСУ пытались атаковать город при помощи РСЗО RM-70 «Вампир».

Сильные повреждения получило здание торгового центра на улице Плеханова. Кроме того, выявлены разрушения в семи частных домах: выбиты окна, повреждены крыши и забор. В пяти многоэтажках в нескольких квартирах выбило окна, около пяти автомобилей повредило осколками. Повреждения также зафиксировали в магазине на территории одного из промышленных предприятий. Известно о 18 пострадавших и пяти летальных случаях.