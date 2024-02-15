Стало известно о переброске британских танков в Восточную Европу

Великобритания перебрасывает законсервированные танки Challenger 2 со склада, чтобы принять участие в крупнейших военных учениях НАТО Steadfast Defender со времен холодной войны. Об этом сообщает Mail Online.

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Как отмечает издание, Британия направит в Восточную Европу более 50 танков. Большая часть из них будет перевезена через туннель под Ла-Маншем по железной дороге из Великобритании. Помимо этого, еще дюжина устаревших Challenger 2 будет вывезена со склада в Германии для участия в учениях.

Уточняется, что хотя Россия прямо не упоминается в качестве цели Steadfast Defender, НАТО считает ее наиболее серьезной прямой угрозой безопасности своих членов в Европе.