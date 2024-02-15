На Украине разработали две концепции «платного» освобождения от службы

Офис Владимира Зеленского и группа депутатов Верховной Рады Украины разработали две концепции освобождения военнообязанных сотрудников предприятий от службы на время военного положения. Как сообщает РИА Новости со ссылкой украинское издание «Укрупрдом», они предполагают внесение определенной платы в государственный бюджет.

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Модель офиса Зеленского базируется на реально получаемой зарплате, с которой будет выплачиваться соответствующий налог. В проекте речь идет о тех, у кого официальная зарплата составляет от 30 до 35 тысяч гривен (от 72 до 84 тысяч рублей).

Модель депутатов базируется на внедрении «нового квазиналога», который подразумевает уплату ежемесячного взноса в размере 20 тысяч гривен (чуть более 48 тысяч рублей). Парламентарии предлагают направлять собираемые таким образом средства на оборону Украины.

Обе концепции похожи в оценках поступлений в бюджет — они могут составить от 200 до 350 млрд гривен (от 540 до 945 млрд рублей) ежегодно. При этом в публикации отмечается, что окончательно выбранного варианта еще нет.