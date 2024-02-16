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Минобороны: ВС России за неделю сбили МиГ-29 и Ми-24 ВСУ

В Минобороны России заявили, что российские силы ПВО и авиация за прошедшую неделю сбили один украинский самолёт МиГ-29 и вертолёт Ми-24.

Минобороны: ВС России за неделю сбили МиГ-29 и Ми-24 ВСУ
© RT на русском

Об этом говорится в сводке ведомства.

«Авиацией и средствами противовоздушной обороны в течение прошедшей недели сбиты: самолёт МиГ-29 и вертолёт Ми-24 Воздушных сил Украины», — отметили в министерстве.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска поразили пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ.

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