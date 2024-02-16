Минобороны: ВС России за неделю сбили МиГ-29 и Ми-24 ВСУ
В Минобороны России заявили, что российские силы ПВО и авиация за прошедшую неделю сбили один украинский самолёт МиГ-29 и вертолёт Ми-24.
Об этом говорится в сводке ведомства.
«Авиацией и средствами противовоздушной обороны в течение прошедшей недели сбиты: самолёт МиГ-29 и вертолёт Ми-24 Воздушных сил Украины», — отметили в министерстве.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска поразили пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ.