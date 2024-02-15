В МО Беларуси указали на нарушения Польши, не уведомившей об учении "Драгун"
Декларирование странами НАТО своей приверженности обязательствам по Венскому документу 2011 года по-прежнему расходится с делом, заявил помощник министра обороны Беларуси Валерий Ревенко. В качестве очередного нарушения со стороны официальной Варшавы он назвал не только отсутствие в РБ ежегодной информации о военных силах Польши, но и на непредоставление за положенные 42 дня сведений об учениях "Драгун-2024", передает БЕЛТА.
По словам Ревенко, это учение является не только уведомляемым, но и подлежит обязательному наблюдению, ведь по официальным данным участие в нем примут около 20 тысяч человек из 10 стран блока.
"Однако обязательство по направлению приглашения в наш адрес Польшей было также проигнорировано", - заметил Ревенко.
Помощник белорусского главы военного ведомства обратил внимание на то, что данная проблема накануне была поднята на заседании ФСОБ ОБСЕ, где прозвучал призыв к соседней стране вернуться к выполнению международных договоров и не идти по пути окончательного разрушения архитектуры международной безопасности.
"Конструктивной реакции от Польши ожидаемо не последовало", - заключил Ревенко.