В МО Беларуси указали на нарушения Польши, не уведомившей об учении "Драгун"

Декларирование странами НАТО своей приверженности обязательствам по Венскому документу 2011 года по-прежнему расходится с делом, заявил помощник министра обороны Беларуси Валерий Ревенко. В качестве очередного нарушения со стороны официальной Варшавы он назвал не только отсутствие в РБ ежегодной информации о военных силах Польши, но и на непредоставление за положенные 42 дня сведений об учениях "Драгун-2024", передает БЕЛТА.

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По словам Ревенко, это учение является не только уведомляемым, но и подлежит обязательному наблюдению, ведь по официальным данным участие в нем примут около 20 тысяч человек из 10 стран блока.

"Однако обязательство по направлению приглашения в наш адрес Польшей было также проигнорировано", - заметил Ревенко.

Помощник белорусского главы военного ведомства обратил внимание на то, что данная проблема накануне была поднята на заседании ФСОБ ОБСЕ, где прозвучал призыв к соседней стране вернуться к выполнению международных договоров и не идти по пути окончательного разрушения архитектуры международной безопасности.