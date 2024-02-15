«Около 12:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire», — отмечается в заявлении. RT на русском

Известно, что в результате атаки погибли, как минимум, четыре человека, в том числе грудной ребенок. Удар пришелся по торговому центру на улице Плеханова. По информации «112», количество пострадавших составило 19 человек. Погибли пять человек, в том числе двое детей. Ura.Ru