В Белгороде запущена сирена ракетной опасности

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. RT на русском

Он призвал укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, для чего подойдут ванная, туалет, коридор или кладовая. Тем, кто находится на улице, Гладков посоветовал спуститься в укрытие. Парламентская газета