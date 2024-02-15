В Белгороде запущена сирена ракетной опасности

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. RT на русском
Он призвал укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, для чего подойдут ванная, туалет, коридор или кладовая. Тем, кто находится на улице, Гладков посоветовал спуститься в укрытие. Парламентская газета
Ранее, в ночь на 14 февраля, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили на территорией Белгородской области два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Помимо этого, шесть дронов перехватили над акваторией Черного моря, еще один — в Воронежской области. Lenta.ru