Положение, в котором оказались Вооруженные силы Украины в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике, чрезвычайно критическое. Об этом сообщила переброшенная на указанный участок фронта 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ. RT на русском

«Третья отдельная штурмовая бригада подтверждает, что была срочно передислоцирована для усиления украинских войск в районе Авдеевки. Ситуация в городе на момент заведения бригады чрезвычайно критическая», — сказано в сообщении, где также отмечается, что ситуация остается угрожающей и нестабильной. Газета.Ru