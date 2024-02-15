ВСУ пришлось задействовать запасную линию снабжения Авдеевки
Вооруженные силы Украины (ВСУ) были вынуждены перейти к использованию резервной линии снабжения Авдеевки, на некоторых участках выполняют отход "для занятия более выгодных позиций". Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой.
"Что касается непосредственно Авдеевки, где линия фронта остается очень динамичной и выполняется маневр нашими подразделениями где-то для отхода на более выгодные позиции, где-то для возвращения позиций. Поставки в Авдеевку и эвакуация из нее затруднены. Задействована запасная логистическая артерия, которая была подготовлена заблаговременно", - сказал он в эфире телеканала "Рада".
Ранее новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал обстановку на авдеевском и купянском направлениях крайне сложной и напряженной. В ночь на среду издание "Страна" со ссылкой на данные украинских военных пабликов сообщало о значительном ухудшении положения украинских сил в Авдеевке, которые могут оказаться отрезанными от снабжения и подкреплений.