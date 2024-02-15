ВСУ пришлось задействовать запасную линию снабжения Авдеевки

"Что касается непосредственно Авдеевки, где линия фронта остается очень динамичной и выполняется маневр нашими подразделениями где-то для отхода на более выгодные позиции, где-то для возвращения позиций. Поставки в Авдеевку и эвакуация из нее затруднены. Задействована запасная логистическая артерия, которая была подготовлена заблаговременно", - сказал он в эфире телеканала "Рада".