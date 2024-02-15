Украинские военные эвакуировали раненого российского командира морских пехотинцев с позывным «Хищник», бойцы которого взяли их в плен. Об этом сообщает Telegram-канал «Воин DV».

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По его данным, это случилось в начале февраля во время штурма Новомихайловки взводом 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского морского флота (ТОФ). «Хищник» был ранен дроном, но до 9 февраля он продолжал руководить штурмовым взводом. После этого командира удалось эвакуировать благодаря ухудшившимся погодным условиям, которые не позволяли ВСУ использовать аэроразведку и FPV-дроны.

«Обездвиженного «Хищника» до точки эвакуации помогали нести, в том числе и пленные солдаты ВСУ, которых его «Штормы» захватили в ходе боя», — говорится в сообщении.

Военный находится в больнице и его жизни ничего не угрожает, отметил канал.

15 февраля советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский заявил, что часть группировки Вооруженных сил Украины под Донецком оказалась в окружении российских войск.

В этот же день сообщалось, что украинские власти, вероятно, начали готовить граждан к возможной сдаче города Авдеевки.

До этого стало известно, что артиллеристы «Запада» успешно нейтрализовали ракетно-артиллерийскую установку «Град» ВСУ в направлении Купянска.