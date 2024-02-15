Военкоры заявили об участии Ту-95МС в ударах по объектам на Украине

Военная хроника заявила об участии Ту-95МС в ударах по объектам на Украине
Военная хроника заявила, что массированный удар по территории Украины был нанесён самолётами Ту-95МС и кораблями ВМФ России.
«После непродолжительного перерыва нанесён массированный ракетный удар по объектам на территории Украины. По предварительным данным, отработали самолёты Ту-95МС стратегической авиации ВКС и корабли ВМФ России», — указывается в материале.
Уточняется, что прилеты фиксировались в Киеве, Львове, Луцке, Виннице, аэродроме Миргород, Днепропетровске, Житомирской и Хмельницкой областях.