Третья серия взрывов произошла во Львове

Во Львове произошли взрывы
Через несколько минут издание проинформировало о новых взрывах, а спустя еще 10 минут - о третьей серии взрывов.
Глава Львовской области Максим Козицкий призвал жителей регионального центра не вести фото- и видеосъемку. "Львов. Очень громко. Ничего не снимаем. Нигде не выкладываем. Работает система противовоздушной обороны", - написал он в своем Telegram-канале.
По данным издания, взрывы также произошли в Хмельницкой области.
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Поступали сообщения о взрывах в Днепре (ранее - Днепропетровск), Киеве и области, а также в подконтрольном Украине городе Запорожье.