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Во Львове произошли взрывы

Взрывы произошли во Львове на западе Украины, сообщило издание "Общественное. Новости".

Третья серия взрывов произошла во Львове
© РИА Новости

Через несколько минут издание проинформировало о новых взрывах, а спустя еще 10 минут - о третьей серии взрывов.

Глава Львовской области Максим Козицкий призвал жителей регионального центра не вести фото- и видеосъемку. "Львов. Очень громко. Ничего не снимаем. Нигде не выкладываем. Работает система противовоздушной обороны", - написал он в своем Telegram-канале.

В Киеве объявили воздушную тревогу

По данным издания, взрывы также произошли в Хмельницкой области.

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Поступали сообщения о взрывах в Днепре (ранее - Днепропетровск), Киеве и области, а также в подконтрольном Украине городе Запорожье.

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