Третья серия взрывов произошла во Львове

Взрывы произошли во Львове на западе Украины, сообщило издание "Общественное. Новости".

Через несколько минут издание проинформировало о новых взрывах, а спустя еще 10 минут - о третьей серии взрывов.

Глава Львовской области Максим Козицкий призвал жителей регионального центра не вести фото- и видеосъемку. "Львов. Очень громко. Ничего не снимаем. Нигде не выкладываем. Работает система противовоздушной обороны", - написал он в своем Telegram-канале.

По данным издания, взрывы также произошли в Хмельницкой области.