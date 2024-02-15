Спецоперация на Украине 15 февраля: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 15 февраля 2024 года.

МО РФ сообщило о поражении пяти опорных пунктов ВСУ на краснолиманском направлении

До 30 позиций полевой артиллерии и 5 опорных пунктов Вооруженных сил Украины поразили солдаты РФ на краснолиманском направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Центр» Александра Савчука.

«Нанесено огневое поражение по около 140 целям противника, из них 5 опорных пунктов, до 30 позиций полевой артиллерии», — указал он.

Кроме того, противник потерял до 320 военных, 2 танка, 5 боевых машин пехоты, 10 боевых бронированных машин, 22 автомобиля, зенитный ракетный комплекс Стрела-10, а также гаубицу Д-30.

Путин озвучил триггер для начала спецоперации на Украине

Удары по Донбассу и невыполнение Киевом Минских соглашений стали «триггером» для начала специальной военной операции на Украине. Такое заявление сделал президент Владимир Путин в интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале Кремля, пишет РБК.

Президент указал, что расширение НАТО беспокоило Москву из соображений безопасности, однако непосредственным триггером для начала боевых действий послужил полный отказ властей Киева от выполнения Минских соглашений и атаки на республики Донбасса, результатами которых становились многочисленные человеческие жертвы.

Артиллеристы группировки «Запад» уничтожили «Град» ВСУ на Купянском направлении

РСЗО «Град» Вооруженных сил Украины ликвидировали артиллеристы группировки войск «Запад» на купянском направлении. Об этом пишет RT со ссылкой на Министерство обороны РФ.