«Совершенный» отработал уничтожение безэкипажных катеров

Экипаж корвета проекта 20380 «Совершенный» Тихоокеанского флота (ТОФ) провел учения по борьбе с безэкипажными катерами (БЭК) в заливе Петра Великого. Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ, передает ТАСС.

«Боевые расчеты корвета "Совершенный" отработали алгоритм действий по обнаружению и распределению целей для их поражения, а также способы ведения огня по секторам в условиях массированной атаки БЭК. Огонь по имитированным целям велся из крупнокалиберных пулеметов и автоматической артиллерийской установки АК-630М», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что после учений по уничтожению БЭК корвет продолжил выполнение задач по патрулированию маршрутов интенсивного торгового судоходства.

Корвет «Совершенный» ввели в эксплуатацию в 2017 году. В арсенал корабля входят противокорабельные ракеты Х-35, зенитный ракетный комплекс «Редут» и торпеды комплекса «Пакет-НК». Также «Совершенный» получил артиллерийские установки, противодиверсионные гранатометы и переносные зенитные ракетные комплексы.