НАТО откроет новый центр по подготовке ВСУ

Североатлантический альянс с подачи Евросоюза планирует открыть в Европе новый центр по подготовке солдат украинской армии.

«Новый проект, который дополнит учебную миссию Европейского союза призван помочь Киеву не только осуществить военную подготовку своих военнослужащих, но и обучить их стратегии военного управления», - пишет со ссылкой на собственные источники испанская газета Pais.

В центре займутся приведением ВСУ к стандартам НАТО. Обсудить этот проект детально планируют во время предстоящей встречи министров обороны стран альянса в Брюсселе.