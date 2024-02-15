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НАТО откроет новый центр по подготовке ВСУ

Североатлантический альянс с подачи Евросоюза планирует открыть в Европе новый центр по подготовке солдат украинской армии.

НАТО откроет новый центр по подготовке ВСУ
© РИА Новости

«Новый проект, который дополнит учебную миссию Европейского союза призван помочь Киеву не только осуществить военную подготовку своих военнослужащих, но и обучить их стратегии военного управления», - пишет со ссылкой на собственные источники испанская газета Pais.

В центре займутся приведением ВСУ к стандартам НАТО. Обсудить этот проект детально планируют во время предстоящей встречи министров обороны стран альянса в Брюсселе.

Ранее «СП» писала о том, что точка невозврата в отношениях с Западом у России случилась, условно, девять лет назад.

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