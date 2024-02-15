На Украине поспорили с планом Сырского на 2024 год

«Вопрос производства новой бронетехники не стоит. Достаточно много у них запасов старого вооружения. Поставлена задача по массовому производству дронов через 3D-печати. Притом, что Украина испытывает значительные объективные трудности в производстве боеприпасов и многих видов вооружения, у нее есть потенциал и желание разворачивать военное производство в отраслях, которые критически важны для продолжения сопротивления, и эту опасность не надо не оценивать. Производство диверсифицируют, разбрасывают по мелким помещениям, типа автомастерских, небольших одиночных цехов, различных автобаз, которых на Украине насчитывается сотни тысяч», — подчеркнул экс-депутат Харькова.