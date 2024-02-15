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Кирби: Байден поручил начать контакты с Россией из-за противоспутникового оружия

Президент США Джо Байден распорядился начать прямой диалог с российскими дипломатами из-за ситуации с возможной угрозой американской национальной безопасности из-за «разработок противоспутникового оружия» в Российской Федерации.

Байден поручил начать контакты с РФ из-за противоспутникового оружия
© globallookpress.com

Об этом сообщил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Я могу подтвердить, что это касается противоспутниковых средств, которые разрабатывает Россия», — сказал чиновник на брифинге, подчеркнув, что речь идёт не о развёрнутых системах, поэтому нет непосредственной угрозы безопасности кого-либо.

Кирби подчеркнул, что президент Байден в связи с этим поручил начать брифинги среди конгрессменов, «прямое дипломатическое взаимодействие c Россией», а также с партнёрами и союзниками США.

«Потенциальный ущерб критически важным спутникам»: западные СМИ об угрозе нацбезопасности США

Телеканал ABC ранее сообщил, что законодателям США на секретном брифинге могли рассказать о якобы планах России «разместить ядерное оружие в космосе» для использования против спутников. По данным источников, глава комитета по разведке палаты представителей призвал Джо Байдена рассекретить данные об «угрозе нацбезопасности» в связи с «дестабилизирующим иностранным военным потенциалом».

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