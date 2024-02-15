Байден поручил начать контакты с РФ из-за противоспутникового оружия

Кирби: Байден поручил начать контакты с Россией из-за противоспутникового оружия
Президент США Джо Байден распорядился начать прямой диалог с российскими дипломатами из-за ситуации с возможной угрозой американской национальной безопасности из-за «разработок противоспутникового оружия» в Российской Федерации.
Об этом сообщил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
«Я могу подтвердить, что это касается противоспутниковых средств, которые разрабатывает Россия», — сказал чиновник на брифинге, подчеркнув, что речь идёт не о развёрнутых системах, поэтому нет непосредственной угрозы безопасности кого-либо.
Кирби подчеркнул, что президент Байден в связи с этим поручил начать брифинги среди конгрессменов, «прямое дипломатическое взаимодействие c Россией», а также с партнёрами и союзниками США.
Телеканал ABC ранее сообщил, что законодателям США на секретном брифинге могли рассказать о якобы планах России «разместить ядерное оружие в космосе» для использования против спутников. По данным источников, глава комитета по разведке палаты представителей призвал Джо Байдена рассекретить данные об «угрозе нацбезопасности» в связи с «дестабилизирующим иностранным военным потенциалом».