Байден поручил начать контакты с РФ из-за противоспутникового оружия

Президент США Джо Байден распорядился начать прямой диалог с российскими дипломатами из-за ситуации с возможной угрозой американской национальной безопасности из-за «разработок противоспутникового оружия» в Российской Федерации.

Об этом сообщил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Я могу подтвердить, что это касается противоспутниковых средств, которые разрабатывает Россия», — сказал чиновник на брифинге, подчеркнув, что речь идёт не о развёрнутых системах, поэтому нет непосредственной угрозы безопасности кого-либо.

Кирби подчеркнул, что президент Байден в связи с этим поручил начать брифинги среди конгрессменов, «прямое дипломатическое взаимодействие c Россией», а также с партнёрами и союзниками США.