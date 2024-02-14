Сырский заявил о проблемах ВСУ из-за управляемых авиабомб РФ
Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военнослужащие несут тяжелые потери из-за российских управляемых авиабомб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Le Monde.
По словам Сырского, текущая ситуация в зоне боевых действий является «крайне тяжелой» для ВСУ. Он также добавил, что российская сторона активно наносит удары по украинским позициям с помощью авиации и артиллерии.
«Противник активно использует авиацию, нанося урон управляемыми авиабомбами, и ведет минометный и тяжелый артиллерийский огонь по нашим позициям», — рассказал он.
Напомним, что Александр Сырский был назначен на пост главкома ВСУ 8 февраля. До этого должность занимал Валерий Залужный, который был отправлен в отставку.
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