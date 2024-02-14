Минобороны Украины объявило о запуске коалиции ПВО

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что международная коалиция противовоздушной и противоракетной обороны официально начала свою работу. Об этом сообщает «RT на русском».

По словам Умерова, старт работы коалиции произошел по итогам 19-го заседания контактной группы по вопросам обороны Украины. Он также добавил, что к коалиции уже присоединилось 15 стран.

«Официально начала работу коалиция интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны. 15 стран уже присоединились», — рассказал министр.

Помимо этого Умеров также объявил о запуске работы коалиции беспилотников. В нее уже вошли Швеция, Великобритания, Дания, Германия, Литва, Эстония, Нидерланды и Латвия.