Минобороны Украины объявило о запуске коалиции ПВО
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что международная коалиция противовоздушной и противоракетной обороны официально начала свою работу. Об этом сообщает «RT на русском».
По словам Умерова, старт работы коалиции произошел по итогам 19-го заседания контактной группы по вопросам обороны Украины. Он также добавил, что к коалиции уже присоединилось 15 стран.
«Официально начала работу коалиция интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны. 15 стран уже присоединились», — рассказал министр.
Помимо этого Умеров также объявил о запуске работы коалиции беспилотников. В нее уже вошли Швеция, Великобритания, Дания, Германия, Литва, Эстония, Нидерланды и Латвия.
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