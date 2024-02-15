Британия анонсировала поставку «тысяч» дронов для ВСУ

«Великобритания и Латвия совместно возглавят коалицию по наращиванию потенциала, в рамках которой Украине будут поставлены тысячи беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники с видом от первого лица (FPV), которые доказали свою высокую эффективность на поле боя», — сообщили в министерстве.