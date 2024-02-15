$91.43+0.2397.81-0.38
Войти в почту

МО Британии: Лондон и Рига поставят Киеву тысячи дронов

Британия и Латвия намерены поставить Украине «тысячи» беспилотников, в том числе FPV дронов. Об этом сообщается на сайте министерства обороны Великобритании.

Британия анонсировала поставку «тысяч» дронов для ВСУ
© Газета.Ru

«Великобритания и Латвия совместно возглавят коалицию по наращиванию потенциала, в рамках которой Украине будут поставлены тысячи беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники с видом от первого лица (FPV), которые доказали свою высокую эффективность на поле боя», — сообщили в министерстве.

В ведомстве отметили, что Лондон, создав условия для масштабного производства беспилотников по доступной цене, «сможет использовать мощь западной промышленности» для помощи ВСУ.

«Это приведет к тому, что Великобритания закажет тысячи беспилотных летательных аппаратов FPV для Украины, в том числе у британских производителей, что придаст импульс отрасли», — добавили в министерстве обороны.

До этого глава украинского министерства обороны Рустем Умеров заявил, что начала работу противовоздушная и противоракетная коалиция, к которой присоединились 15 государств.

Военные новости
Рустем Умеров
Лондон
Киев
Соединенное Королевство
Рига
Латвия
Украина
Планы НАТО
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости