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Кадыров дал оценку действиям чеченцев в рядах ВСУ

В реальном бою от чеченцев в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) мало толка. Такую оценку действиям чеченских бойцов в украинской армии дал в своем Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров дал оценку действиям чеченцев в рядах ВСУ
© РИА Новости

Кадыров напомнил, что с украинской стороны россиянам противостоят не только иностранные наемники, но и бойцы чеченского Шейх-Мансуровского батальона.

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«И те [чеченские формирования], и другие [иностранные наемники] способны разве что кидаться пустыми угрозами. В реальном бою толку мало», — подытожил Кадыров.

Известно, что с российской стороны в боях с ВСУ принимает участие одноименный батальон. Кадыров объявлял, что батальон назван в честь первого имама Северного Кавказа шейха Мансура.

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