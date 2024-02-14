На Украине пожаловались на дефицит ракет для западных систем ПВО

Украина испытывает дефицит ракет для западных систем противовоздушной обороны. Об этом сообщил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает «РИА Новости».

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Отвечая на соответствующий вопрос, он заявил, что дефицит «всегда будет», поскольку украинским военным приходится тратить большой запас зенитных управляемых ракет, чтобы отразить удары со стороны ВС РФ.

«Мы регулярно проводим дискуссии с западными партнерами относительно пополнения запасов зенитных ракет», — добавил Игнат.

Кроме того, по его словам, Украина остро нуждается в истребителях F-16.