Разработчик рассказал об уникальности российского «Пенициллина»

«"Пенициллин" уникален прежде всего тем, что, в отличие от большинства подобных иностранных систем контрбатарейной борьбы, засекает артиллерию противника не с помощью средств радиолокации, а благодаря новому принципу совмещения звуковой и тепловой разведки. Комплекс не демаскирует себя излучением радиолокационной станции и при этом обеспечивает высокую точность получения данных», — сказали в организации, отвечая на вопрос об экспортном потенциале «Пенициллина».