МО Германии: ВСУ получат в три раза больше снарядов, чем в 2023 году

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что в 2024-м Украине будет передано в три-четыре раза больше артиллерийских снарядов, чем в прошлом году. RT на русском

"Мы делаем все, что возможно. Мы осуществляем закупки за границей. Этого должно хватить", - добавил Писториус. "Кроме того, мы расширим наши [сборочные] мощности", - сообщил он. Тем не менее, по словам министра, опасность того, что боеприпасов "не будет каждый день хватать в том объеме, который требуется", сохраняется. Глава Минобороны заметил, что "колдовать никто не умеет". ТАСС