В России описали три шага ВСУ для выхода из тяжелой ситуации в Авдеевке

У Вооруженных сил Украины есть несколько возможных вариантов для решения сложной ситуации в Авдеевке. Три вероятных шага украинского командования перечислил в своем Telegram-канале российский политолог Сергей Марков.

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По мнению эксперта, первый способ выйти из сложившейся ситуации будет заключаться в выводе Вооруженных сил Украины (ВСУ) из южной части населенного пункта в северную, где украинцы смогут занять новую линию обороны. Марков подчеркнул, что этот шаг — самый логичный, однако в таком случае ВСУ получат репутационный удар, а Россия — серьезное позиционное преимущество.

«Мощные оборонительные сооружения в южной части будут потеряны. И большая часть города перейдет к России. И вновь назначенный Сырский начнет с отступления», — порассуждал Марков.