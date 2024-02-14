«Без единого выстрела»: бойцы ВСУ сдались в плен под Работино

Группа солдат Вооруженных сил Украины сдалась в плен на линии фронта под Работино в Запорожской области, заявил руководитель общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, которые передает РИА Новости, командование отправило украинских военных на позиции, находящиеся под контролем российских войск.