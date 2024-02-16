МО РФ рассказало о потерях ВСУ на херсонском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за неделю на херсонском направлении более 310 военных, а также танк и 14 орудий полевой артиллерии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Потери ВСУ составили более 310 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 23 автомобиля, а также 14 орудий полевой артиллерии", - сказали в ведомстве.
По его данным, на херсонском направлении российские войска ударами авиации и огнем артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты, 121-й бригады теробороны и 23-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Тягинка, Михайловка, Ивановка, Янтарное Херсонской области и Никополь Днепропетровской области.