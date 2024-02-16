Стало известно о бездумной растрате ВСУ боеприпасов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бездумно растрачивают боеприпасы, которые находятся у них в дефиците, сообщает издание Business Insider (BI).

Подчеркивается, что высокие темпы стрельбы также оказали влияние на техническое обслуживание как отечественных артиллерийских систем, так и поставленных западными государствами, что в конечном итоге может привести к выводу орудий из строя, а также ранениям членов артиллерийских расчетов.