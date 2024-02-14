Точный удар дрона разворотил моторное отделение броневика International MaxxPro
Находящийся на вооружении формирований киевского режима бронеавтомобиль американского производства International MaxxPro был атакован русскими FPV-дронами. В результате одного из попаданий моторное отделение заокеанской машины получило сильные повреждения.
Выведенным из строя оказался 330-сильный дизельный двигатель. Характерная отметина также видна на правой стороне в районе десантного отделения. Интересно, что с левой стороны на броне закреплена деревянная "защита", которая в последнее время все чаще встречается на различных образцах техники.
Эти бронеавтомобили начали поставлять из-за океана летом 2022 года. Всего, по разным данным, было отправлено примерно 240 единиц, из которых потеряно более восьми десятков.
Как и турецкие Kirpi, они отличаются плохой проходимостью, что много раз демонстрировалось в реальной боевой обстановке. Масса, в зависимости от модификации, достигает четырнадцати тонн. Длина - 7200 мм, ширина - 2500 мм, высота - 3000 мм. Максимальная скорость по шоссе - до 105 км/ч. Запас хода по топливу - 800 км. Вооружение - 12,7-мм пулеметы M2 Browning. Вместимость - до десяти человек.