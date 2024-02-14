США запланировали с помощью Турции пополнить запасы боеприпасов после помощи Украине

CША сотрудничают с Турцией для наращивания запасов критически важных боеприпасов, которые Вашингтону необходимо пополнить после военной помощи Украине. Об этом заявил посол США в Анкаре Джефф Флейк, пишет РИА Новости.

© Газета.Ru

По его словам, в Техасе Министерство обороны США строит три линии по производству боеприпасов, которые закупили у оборонной фирмы в Турции. Он предположил, что уже к 2025 году 30% 155-мм зарядов будут поступать именно с техасских заводов.

До этого министра обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что турецкая армия продолжает проводить специальную операцию в северных районах Ирака.

Гюлер подчеркнул, что причиной начала операции стало недавнее нападение курдских вооруженных отрядов на турецких солдат, приведшее к потере 12 человек. В ответ по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака были нанесены массированные удары. Турецкий министр сообщил о поражении убежищ, укрытий, нефтяных объектов и хранилищ РПК. Также в результате ударов ликвидировано в общей сложности 56 членов вооруженных формирований курдов.