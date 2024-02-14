США запланировали с помощью Турции пополнить запасы боеприпасов после помощи Украине

США необходимо пополнять запасы «критически важных» боеприпасов на фоне оказания военной помощи Киеву, поэтому Вашингтон стремится к сотрудничеству с Анкарой. Об этом в колонке для портала Deseret News заявил посол Соединенных Штатов в Турции Джефф Флейк.

© DPA/TACC

Дипломат напомнил о действующих договоренностях американских военных предприятий и правительства с представителями турецкой оборонной промышленности. Контракты между сторонами позволяют Вашингтону пополнять свои запасы снарядов.

Также Флейк сообщил, что сейчас Пентагон возводит в Техасе три завода по производству 155-мм боеприпасов — линии для сборки были закуплены в Турции. По оценке экспертов, уже к 2025 году там будут выпускаться порядка 30% всех снарядов этого калибра, производимых в США.