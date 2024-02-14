$91.21+0.1398.19+0.04
Войти в почту

Американский дипломат рассказал, зачем США сотрудничать с Турцией

США необходимо пополнять запасы «критически важных» боеприпасов на фоне оказания военной помощи Киеву, поэтому Вашингтон стремится к сотрудничеству с Анкарой. Об этом в колонке для портала Deseret News заявил посол Соединенных Штатов в Турции Джефф Флейк.

США запланировали с помощью Турции пополнить запасы боеприпасов после помощи Украине
© DPA/TACC

Дипломат напомнил о действующих договоренностях американских военных предприятий и правительства с представителями турецкой оборонной промышленности. Контракты между сторонами позволяют Вашингтону пополнять свои запасы снарядов.

Также Флейк сообщил, что сейчас Пентагон возводит в Техасе три завода по производству 155-мм боеприпасов — линии для сборки были закуплены в Турции. По оценке экспертов, уже к 2025 году там будут выпускаться порядка 30% всех снарядов этого калибра, производимых в США.

Напомним, что накануне Конгресс США одобрил продажу Турции 40 истребителей F-16 на общую сумму примерно в 23 млрд долларов. При этом турецкие СМИ сообщали, что поставка может затянуться до 2028 года из-за большого количества заказов.

Военные новости
Джефф Флейк
Конгресс США
Пентагон
Вашингтон
Киев
Анкара
Турция
Соединенные Штаты
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости