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Подоляк заявил об ожидании изменения тактики от нового главнокомандующего ВСУ

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ждет от нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского изменения тактики ведения боя сухопутными войсками на всех направлениях. Lenta.ru

"[Ожидаю] изменения тактики действий, касающихся сухопутной части войны, то есть того, что происходит по сухопутному плацдарму, и, соответственно, чтобы мы другим взглядом посмотрели на происходящие события. <...> то есть все, что касается донецкого, луганского, запорожского, херсонского и харьковского направлений", - сказал он в эфире YouTube-канала агентства УНИАН, отвечая на вопрос об ожиданиях от перестановок в военном руководстве. ТАСС

Советник также призвал не придавать значения тому, что Сырский родился во Владимирской области и является выпускником Московского высшего общевойскового командного училища. Российская газета

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