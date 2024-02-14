"[Ожидаю] изменения тактики действий, касающихся сухопутной части войны, то есть того, что происходит по сухопутному плацдарму, и, соответственно, чтобы мы другим взглядом посмотрели на происходящие события. <...> то есть все, что касается донецкого, луганского, запорожского, херсонского и харьковского направлений", - сказал он в эфире YouTube-канала агентства УНИАН, отвечая на вопрос об ожиданиях от перестановок в военном руководстве. ТАСС