БМПТ "Терминатор" доработали с учетом опыта спецоперации

Боевые машины поддержки танков считаются одними из самых эффективных бронемашин, применяемых в зоне специальной военной операции.

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В настоящее время эти образцы техники по опыту участия в боевых действиях прошли некоторую доработку. Появилась дополнительная защита прицелов, как, например, у панорамного устройства командира и у приборов гранатометчиков, применяющих 30-мм АГ-17Д.

Над боевым модулем с двумя 30-мм пушками 2А42, пусковыми установками противотанковых ракет "Атака-Т" и 7,62-мм пулеметом ПКТМ смонтирован противодронный экран. Новые элементы "реактивной брони" прикрывают корму.

Модернизированная техника и их экипажи проходят интенсивную подготовку, и противнику снова предстоит узнать, почему БМПТ прозвали "комбайнами смерти".