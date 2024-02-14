БМПТ "Терминатор" доработали с учетом опыта спецоперации
Боевые машины поддержки танков считаются одними из самых эффективных бронемашин, применяемых в зоне специальной военной операции.
В настоящее время эти образцы техники по опыту участия в боевых действиях прошли некоторую доработку. Появилась дополнительная защита прицелов, как, например, у панорамного устройства командира и у приборов гранатометчиков, применяющих 30-мм АГ-17Д.
Над боевым модулем с двумя 30-мм пушками 2А42, пусковыми установками противотанковых ракет "Атака-Т" и 7,62-мм пулеметом ПКТМ смонтирован противодронный экран. Новые элементы "реактивной брони" прикрывают корму.
Модернизированная техника и их экипажи проходят интенсивную подготовку, и противнику снова предстоит узнать, почему БМПТ прозвали "комбайнами смерти".
В обнародованном ролике видно, что наши воины одеты в специальные комплекты, оберегающие от воздействия вторичных осколков и открытого пламени. Эта отечественная униформа специально создана для экипажей боевых бронированных машин.