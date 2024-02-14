Шойгу оценил выполнение оборонного заказа

Государственный оборонный заказ (ГОЗ) необходимо выполнять быстрее. Так о темпах выполнения ГОЗ во время посещения подмосковного завода «Конструкторское бюро машиностроения» высказался Министр обороны России Сергей Шойгу, его слова приводятся в Telegram-канале оборонного ведомства.

Так Шойгу отреагировал на доклад главного конструктора «Конструкторское бюро машиностроения» Валерий Кашина, в котором тот сообщил, что завод выполняет сразу несколько задач, среди которых — работа по усовершенствованию комплекса для защиты от барражирующих дронов.

В ответ на слова Кашина Шойгу произнес фразу «Быстрее надо делать».