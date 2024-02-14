Столтенберг назвал траты европейских стран НАТО на оборону
Европейские страны НАТО потратят на оборону 380 миллиардов долларов в 2024 году. Такую цифру назвал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Его слова приводит Reuters.
«Я ожидаю, что 18 стран НАТО потратят два процента своего ВВП на оборону в этом году», — заявил Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.
В то же время генсек отметил, что страны НАТО не видят никакой непосредственной военной угрозы для себя.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил о планах поощрять атаки Россией стран НАТО, которые не выполняют свои финансовые обязательства в рамках блока. Политик также призвал отказаться от помощи другим странам на безвозмездной основе. По его мнению, помощь должна осуществляться в виде займов с обязательным возвратом.
Столтенберг, в свою очередь, заявил, что заявление экс-президента про неготовность НАТО защищать страны — члены альянса подвергают риску европейских и американских военнослужащих.