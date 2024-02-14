Столтенберг назвал траты европейских стран НАТО на оборону

Европейские страны НАТО потратят на оборону 380 миллиардов долларов в 2024 году. Такую цифру назвал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Его слова приводит Reuters.

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«Я ожидаю, что 18 стран НАТО потратят два процента своего ВВП на оборону в этом году», — заявил Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

В то же время генсек отметил, что страны НАТО не видят никакой непосредственной военной угрозы для себя.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил о планах поощрять атаки Россией стран НАТО, которые не выполняют свои финансовые обязательства в рамках блока. Политик также призвал отказаться от помощи другим странам на безвозмездной основе. По его мнению, помощь должна осуществляться в виде займов с обязательным возвратом.