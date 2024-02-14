«Подготовка к сдаче Авдеевки»: что означает заявление Сырского о переходе ВСУ в оборону

В Киеве приняли решение перейти от наступательных действий к оборонительным. Об этом в интервью немецкой телерадиокомпании ZDF заявил новый главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский. Что стоит за этим заявлением и почему оно противоречит задачам, поставленным перед новым главкомом ВСУ — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Похоже, озвучивать свои планы через зарубежные СМИ становится традицией высшего офицерского состава ВСУ. Начало этому положил экс-главком Валерий Залужный своим интервью британскому изданию The Economist.

Не успев толком вступить в должность, этот флаг подхватил и новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. В экспертном сообществе Украины временами считается, что такой вариант действий — наилучший способ достучаться до руководства страны. Насколько это соответствует действительности на этот раз, сказать пока трудно.

Но вот что навевает сомнения в решении генерала Сырского о переходе к стратегической обороне. Еще в начале декабря 2023 года один из экс-главкомов ВСУ генерал Виктор Муженко призывал Украину перейти к оборонительным действиям. Примерно в эти же дни президент Украины Владимир Зеленский объявил о планах Киева соорудить оборонительные сооружения от Донбасса до западной части страны. При этом глава государства также заявил, что Украина переходит в новую фазу вооруженного конфликта с Россией. А это и есть по сути решение Зеленского о переходе к стратегической обороне.

Так что заявление нового главкома Александра Сырского телерадиокомпании ZDF можно переформатировать и таким образом: «Для тех, кто не услышал ранее, повторяю еще раз — ВСУ переходят к обороне». К этому надо добавить, что подобное решение генерал Сырский не может принять самостоятельно. Подобные заявления украинский военачальник мог сделать только после получения оперативной директивы Верховного главнокомандующего ВСУ Владимира Зеленского, где в выражениях, не допускающих двойного толкования, сформулированы задачи ВСУ на предстоящую кампанию. И Сырский (как подчиненный Зеленского) все-таки как-то должен сослаться на этот документ. В противном случае это явная демонстрация неуважения к своему Верховному главнокомандующему. Типа «я такие решения принимаю самостоятельно, без оглядки на президента».

Напомним, при назначении Александра Сырского на должность главнокомандующего ВСУ советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк обмолвился, что новый главком должен «не допустить стагнации по линии фронта, негативно влияющей на общественные настроения».

А вот подобные слова как-то не очень согласуются с заявлением Александра Сырского ZDF о переходе к обороне. Поскольку в этом случае боевые действия ведутся, как правило, по принципу «ни шагу назад», а это и есть, по сути дела, стагнация линии фронта.

Складывается впечатление, что разногласия по поводу дальнейшего плана в ВСУ все-таки есть. Это косвенно подтверждает в интервью и Сырский.

В частности, он сказал, «я лучше оставлю какую-нибудь позицию, но не допущу гибель личного состава». Это не согласуется с решением о переходе ВСУ к обороне, которое предусматривает отстаивание до последней капли крови каждого клочка украинской земли. В то же время, вполне возможно, что это подготовка общественного мнения Украины к возможной сдаче Авдеевки.

Но сам принцип оставления каких-либо оборонительных рубежей ради сохранения жизни личного состава глубоко порочен. Если вести вооруженную борьбу таким образом — никаких земель не напасешься. Территория страны может быстро закончиться.

Так что заявление главнокомандующего украинской армии Александра Сырского о сбережении личного состава к оперативно-стратегическим терминам не относится. Это лозунг, причем сугубо политического характера. И, по всей видимости, он отражает противоречия в военно-политическом руководстве Украины.

Вполне возможно, что суть этого конфликта достаточно проста. Политическое руководство государства требует «не оставлять Авдеевку ни при каких обстоятельствах». Военные отвечают «при таком подходе и Авдеевку не отстоим, и лучшие части потеряем». Как будет развиваться обстановка вокруг этого населенного пункта, покажет ближайшее будущее.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).