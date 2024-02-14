Алаудинов высказался о кадровых перестановках в ВСУ

В принципе, давайте прямо говорить, Залужный будет, Сырский ли будет, они же не смогут поменять внутреннее состояние своих бойцов. То есть я считаю, что наша самая главная победа, которую уже, я считаю, мы одержали, это психологический надлом в умах украинских формирований и народа Украины и европейских государств. Почему? Потому что они уже все четко осознали, что победить Россию на поле брани они не в состоянии, — заявил он.