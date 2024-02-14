Военный эксперт объяснил переброску новых сил ВСУ к Авдеевке

«Сырский уже отвечал за оборону Авдеевки. И сейчас ему нужно доказать, что он в состоянии командовать, принимать решения. Кроме того, падение Авдеевки означает крушение всего фронта обороны вплоть до Краматорска, поэтому Украина будет бросать все новые силы в этот район, чтобы доказать свою боеспособность. На этом же будет настаивать [президент Украины Владимир] Зеленский, это же будет поддерживать Сырский и все генералы, которых он привел», — сказал Матвийчук.