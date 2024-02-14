ВС России взяли под огневой контроль дорогу снабжения ВСУ под Донецком

ВС России взяли под огневой контроль одну из основных дорог снабжения ВСУ под Донецком, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский. Деловая газета "Взгляд"

"Главная артерия, по которой шло снабжение ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) под Донецком сейчас находится под огневым контролем наших сил", - сказал Кимаковский. ТАСС