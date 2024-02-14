Военкор: ВС РФ перерезали в Авдеевке главную дорогу

Вооруженные силы России перерезали в Авдеевке главную дорогу, сообщает в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц . По его словам, речь о транспортной артерии, соединяющей город с Авдеевским коксохимическим заводом и ведущей на запад. Минобороны данную информацию не комментировало.

В Авдеевке ВС РФ, опять же по данным противника, перерезали главную дорогу, которая соединяет город с коксохимзаводом и ведет на запад — Индустриальный проспект, — пишет журналист.

При это военкор напоминает о наличие еще южной дороги на Северное. Также, по его словам, ВСУ уже пробивают полевые дороги в низинах. Этим самым, отмечает Коц, противник намекает на «нежелание оставлять Авдеевку».