ВСУ атаковали российский регион FPV-дроном

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область FPV-дроном. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

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Атаке подверглось село Середа, уточнил глава региона. По данным из открытых источников, окраина этого населенного пункта находится на российско-украинской границе.

Помимо этого, ВСУ обстреляли сего из минометов. По Середе и МАПП «Шебекино» суммарно было выпущено шесть минометных мин.