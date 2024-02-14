Немецкая армия стала хуже оснащена после начала военной помощи Украине

Бундесвер в настоящий момент оснащен хуже, чем до начала военной помощи Германии Украине. Об этом пишет The Financial Times (FT).

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Как пишет издание, несмотря на все большее увеличение расходов на оборону, немецкая армия во многих отношениях оснащена даже хуже, чем до начала военной помощи Украине. Это связано с тем, что страна отдает Вооруженным силам Украины лучшие образцы техники и снаряжения.

Также журналисты отмечают, что Германии еще только предстоит заменить отправленную Украине технику. Например, взамен 14 переданных ВСУ самоходных гаубиц PzH 2000 бундесвер получит только 10 в ближайшем будущем.

В разговоре с изданием эксперты также признают проблему долгосрочного финансирования.

«Мы начинаем множество проектов по закупкам, которые не будут завершены к тому времени, когда будут израсходованы 100 миллиардов евро (из специального оборонного фонда ФРГ — прим. "Ленты.ру")», — заявил Иоганн Вадефуль, представитель Христианско-демократического союза (ХДС) по вопросам обороны и внешней политики.