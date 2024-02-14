Военный корреспондент Александр Матюшин высказался о российском ударе по украинскому военному объекту в Селидово, произведенном накануне с использованием оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». Во время атаки там находились украинские силы, включая элитные подразделения резерва ВСУ, сообщает Военное дело.

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Матюшин указал, что, согласно отчетам, на полигоне в 11:30 присутствовали, среди прочих, бойцы 3-й штурмовой бригады «Азов»*, которая запрещена в России. Именно в это время произошел удар «Искандеров», после которого украинские военные начали нести потери. Он добавил, что около часа спустя на место прибыли спасательные группы и военные волонтеры, но затем был нанесен повторный удар, увеличивший число жертв.

По его словам, общее количество украинских потерь может достигать до полутора тысяч, хотя многие украинские источники сообщают о 200–250 погибших, несмотря на запрет от нового главкома Сырского. После инцидента СБУ приняла меры, закрыв доступ в Селидово и начав операции по выявлению лиц, осуществлявших корректировку огня.

Кроме того, Матюшин рассказал о том, что террор против местного населения в Селидово начался еще две недели до этого после того, как туда были переведены полиция, «азовцы»* и другие украинские воинские части. По его словам, в результате доносов начались аресты почти всех подозреваемых, а террор усилился после удара российских ракет. Однако пока не удалось найти тех, кто осуществлял корректировку огня. Матюшин также подтвердил, что в момент удара на полигоне присутствовали военные части, которые затем были переброшены в Авдеевку для поддержки авдеевской группировки ВСУ.